Das Wetter auf Mallorca hat am Samstag, den 8. Februar einen nahezu deutschen Charakter angenommen: Es regnet, es ist kalt und der Himmel ist grau. Im Nordosten der Insel wird der Regen sogar von Gewittern begleitet. Gegen Abend wird es mit drei Grad etwas frostig im Tramuntana-Gebirge. Und die Windböen sorgen dafür, dass der Wetterfrosch keine Stufe höher steigen will. Die Höchsttemperaturen belaufen sich auf 14 Grad in der Inselmitte.

In Palma bleibt der Himmel gegen Nachmittag bewölkt, immer wieder muss mit vereinzelten Niederschlägen gerechnet werden. Es weht mäßiger Südwestwind, der am Nachmittag auf Nordwest dreht und am Abend schwächer wird.

Am Sonntag wird das Wetter nicht viel besser aussehen. Der Himmel über der Insel bleibt überwiegend leicht bewölkt. Am Vormittag bleibt das Wetter bei 15 Grad Höchsttemperatur in der Inselhauptstadt bestehen. Für den Rest des Tages weht leichter bis mäßiger Nordwestwind. Nachts fallen die Temperaturen in Lluc auf 0 Grad.

Mit weniger Wolken und weniger Niederschlag beginnt die neue Woche am Montag etwas freundlicher. Die Sonne strahlt wieder verstärkt hinter den Wolken hervor. Die Temperaturen verändern sich auch in der Nacht kaum, es kann jedoch mit leichtem Frost gerechnet werden.