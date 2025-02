Die Hauptstadt Mallorcas, Palma, wird uns am 10. Februar 2025 mit gemäßigten Temperaturen und einer bedeckten Wolkendecke begrüßen. Die Bewohner und Besucher der Stadt können sich auf einen friedlichen Tag einstellen, ohne Anzeichen von Regen. Die Details der Wettervorhersage folgen unten.

Temperaturen des Tages

Auf Mallorca weisen die Temperaturen des Tages eine moderate Range auf. Es wird erwartet, dass die niedrigste Temperatur bei ungefähr 8.24ºC liegt, während die Höchsttemperatur auf ungefähr 14.82ºC ansteigt. Während der verschiedenen Tageszeiten können folgende Temperaturwerte erwartet werden: am Morgen 8.42ºC, tagsüber 14.57ºC, am Nachmittag 10.85ºC und in der Nacht 9.49ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas unter den tatsächlichen Temperaturen. Die Werte hierfür sind: morgens werden etwa 7.21ºC gefühlt, tagsüber 13.68ºC, nachmittags 9.98ºC und in der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf 7.99ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird auf etwa 1024 hPa geschätzt, und die Luftfeuchtigkeit wird etwa 61% betragen. In Bezug auf den Wind, wird erwartet, dass er mit etwa 2.85m/s weht, in die Richtung 66º. Dabei sind Böen von bis zu 3.15m/s möglich. Abschließend ist hervorzuheben, dass die Wolkendecke vollständig, 100%, sein wird, jedoch mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Wir hoffen, dass Sie Ihren Tag auf Mallorca genießen können, unabhängig vom Wetter. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den milden Winter auf unserer schönen Insel.