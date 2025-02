Die malerische Stadt Sóller erwartet heute, am 10. Februar 2025, ein typisch mildes Winterwetter. Das Stadtbild wird von einer vollen Wolkendecke dominiert, aber die Aussicht auf Niederschlag liegt heute bei null Prozent. Mit leichten Winden und gemäßigten Temperaturen ist es der perfekte Tag, um in der Stadt unterwegs zu sein und die wundervolle mallorquinische Atmosphäre zu genießen.

Temperaturen in Sóller: Außen und innen gemütlich

In Sóller erwarten wir heute minimale Temperaturen von 7.92ºC und maximale Werte von bis zu 14.72ºC. Der Morgen startet kühl mit rund 8ºC, tagsüber klettern die Werte auf erfreuliche 14.31ºC, bevor sie am Nachmittag auf 10.14ºC sinken und in der Nacht bei etwa 9.13ºC liegen. Trotz der Wolkendecke bleibt es also angenehm warm.

Gefühlte Temperaturen: Winter mit dem Gefühl von Frühling

Die gefühlten Temperaturen in Sóller liegen heute Morgen bei 7.52ºC und steigen tagsüber auf erfrischende 13.36ºC an. Am Nachmittag spüren wir eine leichte Abkühlung auf 9.4ºC, bevor sie in der Nacht bei etwa 8.23ºC liegt. Es fühlt sich also trotz der Wolkendecke eher wie Frühling als Winter an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Aussichten für Sóller

Der atmosphärische Druck in Sóller beträgt heute 1024 hPa bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%. Der Wind weht mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 2m/s aus einer Richtung von 130º. Zudem sind Böen von bis zu 2m/s zu erwarten. Trotz der vollständigen Wolkendecke scheint also das perfekte Wetter für einen entspannten Stadtbummel zu herrschen - vergessen Sie nur nicht Ihren Schirm, nur für alle Fälle.