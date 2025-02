Ein typischer Wintertag erwartet uns in Alcúdia, der charmanten Gemeinde auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca. Die Wetterbedingungen zeichnen sich durch eine vorherrschende Wolkendecke ("nubes") aus, versprechen aber gleichzeitig eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, was einen trockenen Tag garantiert. Stellen Sie also sicher, dass Sie warm, doch bestens für jedes Wetter gewappnet sind.

Erwartete Temperaturen

Die Temperaturschwankungen bleiben moderat mit einer minimalen Temperatur von 9.75ºC und einer maximalen Temperatur, die auf 15.07ºC klettert. Am Morgen erwarten uns etwa 9.86ºC, während die Temperatur mittags auf rund 14.79ºC ansteigt. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 11.52ºC und in der Nacht auf angenehme 10.61ºC. Ein typischer Wintertag auf Mallorca, könnte man sagen, mit einem gemäßigten und angenehmen Klima.

Das Gefühl der Temperaturen

Wie wir alle wissen, kann die gefühlte Temperatur oft von der tatsächlichen abweichen. Am morgigen Tag liegen die gefühlten Temperaturen bei etwa 8.62ºC am Morgen, steigen tagsüber auf etwa 13.92ºC, fallen nachmittags auf 10.63ºC und liegen nachts bei rund 9.79ºC. Vergessen Sie also nicht, sich entsprechend zu kleiden, besonders wenn Sie früh morgens oder spät abends unterwegs sind.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Von technischer Seite her berichten wir einen Atmosphärendruck von 1024 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 61%. Was den Wind betrifft, so wird er im Durchschnitt 4.37m/s betragen, mit Spitzenböen von bis zu 4.66m/s. Die Windrichtung wird dabei etwa 142° betragen. Trotz der 100%igen Wolkendecke, besteht wie oben erwähnt, keine Regenwahrscheinlichkeit.

Auf diese Art verbindet der morgige Tag in Alcúdia, klassische Winterkühle mit Trockenheit und gelegentlicher Bewölkung. Perfekte Bedingungen, um die entspannte Atmosphäre dieser bezaubernden Stadt zu genießen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Wetter!