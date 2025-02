Die Bewohner von Cala Millor können sich auf einen kühlen, aber recht angenehmen Tag einstellen. Die Wetterlage wird durch eine dicke Wolkendecke charakterisiert sein, jedoch mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages und bleiben insgesamt im niedrigen zweistelligen Bereich. Trotz der klaren Wolkendecke, werden die Bewohner von Cala Millor eine kühle Brise genießen können, wobei der Wind seine Geschwindigkeit und Richtung ändern wird.

Temperaturverlauf

Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei 9.71ºC liegen, während die maximale Temperatur auf 13.17ºC klettern wird. Der Morgen beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 9.92ºC, die im Tagesverlauf leicht auf 13.15ºC ansteigen wird. Am Nachmittag wird es ein wenig abkühlen und wir können mit 11.58ºC rechnen. In der Nacht bleibt es mit 11.56ºC fast gleich.

Gefühlte Temperaturen

Auch wenn die Lufttemperaturen relativ niedrig sind, wird das thermische Gefühl etwas anders sein. Am Morgen fühlen sich die 9.92ºC wie 9.73ºC an, während es am Tag, trotz der Höchsttemperatur von 13.15ºC, eher wie 12.17ºC anfühlen wird. Nachmittags und abends sinkt das gefühlte Thermometer auf 10.57ºC bzw. 10.81ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der zu erwartende Atmosphärendruck beträgt 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.59 m/s wird aus Richtung 143º wehen. Allerdings sind Böen von bis zu 4.4 m/s zu erwarten. Trotz der vollständigen Wolkendecke bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%.

Egal, ob Sie Ihren Tag am Strand verbringen oder in der Stadt spazieren gehen, seien Sie auf einen bewölkten Tag mit kühlen Temperaturen vorbereitet. Denken Sie daran, eine Jacke mitzunehmen, und genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor!