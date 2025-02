An diesem Tag, werden wir in Port d'Andratx auf der wunderschönen Insel Mallorca ein Wetter unter dem Motto "nubes" erleben. Dieser Name steht für bewölkt. Dennoch strahlen die Temperaturen in einer Reichweite, die von minimalen 11,75ºC bis zu maximalen 13,92ºC reicht. In der Tat, die gemütliche Brise kombiniert mit der kühlen Wintertemperatur, bietet uns einen Tag, der perfekt für eine gemütliche Tasse heißen Kaffee geeignet ist.

Temperaturen im Detail Folgend sind die erwarteten Temperaturen zu verschiedenen Zeiten des Tages: Am Morgen werden wir eine erfrischende 11,81ºC erleben und der Mittag bringt uns eine Temperaturerhöhung auf bis zu 13,75ºC. Am Nachmittag sinkt die Temperatur wieder und wird mit 13,22ºC gemessen, bevor sie auf eine gemütliche 12,13ºC in der ruhigen Nacht absackt. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen, die oft von den tatsächlichen Werten abweichen, betragen morgens 10,95ºC. Im Laufe des Tages steigen sie auf 12,96ºC und nachmittags etwas ab auf 12,4ºC. Während die nächtlichen Stunden erfrischend bleiben, sinkt die gefühlte Temperatur auf 11,36ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck des Tages wird 1024 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 68%. Der Wind weht moderat mit einer Geschwindigkeit von 4,74 m/s aus der Richtung von 115º und Böen erreichen dabei bis zu 4,99 m/s. Die Wolkendecke von 100% verhindert den Blick auf den Himmel komplett. Aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, daher sind Ihre Outdoor-Aktivitäten für den Tag sicher.