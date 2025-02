Willkommen zu unserem Wetterbericht für Santanyí, auf der malerischen Insel Mallorca, am 10. Februar 2025. Nach aktueller Vorhersage können wir uns auf nubes, also Wolken, und ein moderates Temperaturspektrum freuen. Am Morgen wird die Thermometerkuugel auf etwa 10.04ºC ansteigen, wobei wir im Laufe des Tages mit einer Maximaltemperatur von rund 13.95ºC rechnen können.

Ausführliche Betrachtung der Temperaturen In der Früh erwartet uns eine angenehme Temperatur von ca. 10.38ºC. Während der Tageszeit wird es sich auf bis zu 13.82ºC erwärmen, und auch der Nachmittag bleibt mit 11.64ºC in einem moderaten Bereich. Die Nachttemperaturen werden bei etwa 11.87ºC liegen. Die gefühlten Temperaturen: Eine subjektive Perspektive Wie wir alle wissen, ist die gefühlte Temperatur oft eine völlig andere Geschichte. Unsere Prognosen für den Morgen liegen hier bei etwa 9.35ºC. Tagsüber wird das Thermometer gefühlt auf bis zu 12.88ºC klettern, während es am Nachmittag auf rund 10.77ºC abkühlt. In der Nacht können wir mit einer gefühlten Temperatur von ca. 11.2ºC rechnen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die flüchtigen Faktoren des Wetters In Bezug auf die weniger sichtbaren, aber dennoch wichtigen Aspekte des Wetters, berichten wir morgen einen atmosphärischen Druck von 1024 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 62%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.96m/s aus südöstlicher Richtung (130º) wehen, mit Böen von bis zu 4.03m/s. Bei einer Wolkendecke von rund 99% kann man etwas trübes Wetter erwarten, doch die Regenwahrscheinlichkeit geht gegen null. Genießen Sie den Tag in Santanyí mit all seinen Facetten des Wetters. Bleiben Sie gesund und munter!