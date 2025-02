Heute präsentiert sich das Wetter in Cala Rajada, einer idyllischen Küstenstadt auf Mallorca, überwiegend bewölkt, aber beständig. Obwohl der Februar auf der Insel mit mäßigen Temperaturen auch eine kühlere Brise bringt, beeinträchtigt dies nicht das Wohlgefühl der Besucher oder Einwohner.

Temperaturen: Kalter Morgen, milde Tagestemperaturen

Heute erwarten uns bei bedecktem Himmel Temperaturen, die in der Früh bei etwa 10,47ºC liegen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf bis zu 13,48ºC an und kühlt am Nachmittag auf rund 12,23ºC ab. In der Nacht halten sich die Temperaturen um behagliche 11,95ºC.

Gefühlte Temperaturen: Frischer Morgen, angenehmer Tag

Auch die gefühlten Temperaturen in Cala Rajada bewegen sich in einem angenehmen Bereich. Morgens empfinden wir das Wetter mit 9,4ºC als frisch. Tagsüber liegen wir bei einer gefühlten Temperatur von 12,53ºC, die nachmittags nur leicht auf 11,23ºC fällt. Nachts bleibt das Gefühl mit 11,26ºC nahezu unverändert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabil und mäßig

Die Wetterbedingungen sind beständig mit einem Atmosphärendruck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 63%. Der Wind weht konsequent aus Richtung 145º mit einer Geschwindigkeit von 3,71m/s und Böen von bis zu 4,56m/s. Trotz der 100%igen Wolkendecke, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% - ideal, um die natürliche Schönheit Cala Rajadas zu erkunden.

Obwohl sich Mallorca in der Winterzeit von einer anderen Seite zeigt, bleibt die Insel ein verlockendes Ziel für alle, die dem kalten Wetter in nördlicheren Gefilden entfliehen wollen. Cala Rajada, mit seinem milden Klima und den stabilen Wetterbedingungen, bietet auch in den Wintermonaten ungetrübten Urlaubsgenuss.