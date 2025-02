Im zauberhaften Sóller auf Mallorca erwartet uns am 11. Februar ein Wetter, das uns zwischen winterlicher Frische und den ersten Spuren von Frühlingssonne hin- und herführt. Insgesamt wird der Tag durch eine mäßige Bewölkung charakterisiert. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% bleibt uns der Himmel freundlich gesinnt, und die Wolken erklimmen es auf eine bedeckte Fläche von 38%.

Die Temperaturen

Die minimale Temperatur bringt uns recht frische 8.71ºC am Morgen, während das Thermometer im weiteren Tagesverlauf auf bis zu 15.57ºC klettert. Nach einem maximalen Tageswert von 15.51ºC am Mittag, mildert sich das Wetter auf 11.16ºC am Nachmittag, um uns in einen recht gemäßigten Abend bei 10.14ºC zu führen.

Die gefühlten Temperaturen

Wie wir alle wissen, ist das Thermometer nicht unbedingt der beste Indikator für unser Temperaturempfinden. Das thermische Gefühl, das für uns relevante Maß, schwankt natürlich auch ein wenig. So fühlen wir am Morgen 8.11ºC, während wir uns mittags auf wärmere 14.76ºC freuen dürfen. Nachmittags wiederum erwarten uns 10.6ºC gefühlte Temperatur und auch der Abend bleibt mit 9.43ºC angenehm mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen ziehen wir auch anderen Indikatoren heran, um das Wettergeschehen zu beurteilen. So verzeichnet der atmosphärische Druck einen Wert von 1020 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 63%. Der Wind weht mäßig mit einer Geschwindigkeit von 2.05m/s aus der Richtung 127º, wobei auch Böen von 1.92m/s aufkommen können. Zusammengefasst verspricht der 11. Februar in Sóller also ein tag mit wechselhaftem Wetter zwischen winterlicher Frische und ersten Frühjahrsboten. Genießen Sie Ihren Tag in Sóller und lassen Sie sich von den Temperaturen nicht abschrecken: der Frühling rückt immer näher!