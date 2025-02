An diesem Dienstag, dem 11. Februar 2025, erwartet die charmante Stadt Alcúdia auf Mallorca ein moderat bewölktes Wetter. Der Tag wird mit einer minimalen Temperatur von 10,42ºC beginnen und im Laufe des Tages auf ein Maximum von 16,07ºC ansteigen. Die Tagestemperaturen variieren, so dass die Einwohner und Besucher Alcúdias in den verschiedenen Tagesabschnitten unterschiedliche Klimabedingungen erleben werden.

Die Temperaturverteilung im Tagesverlauf Der Morgen in Alcúdia beginnt mit recht milden Temperaturen von 10,42ºC. Mit dem fortschreitenden Tag erleben wir eine angenehme Erwärmung auf 15,57ºC. Am Nachmittag kühlt es sich etwas ab auf 13,09ºC, bevor die Nacht mit einer milden Temperatur von 11,94ºC hereinbricht. Die gefühlten Temperaturen Wie wir alle wissen, kann die gefühlte Temperatur von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Am Morgen wird es sich eher wie 9,71ºC anfühlen. Im Tagesverlauf fühlt es sich etwas wärmer an mit ungefähr 14,91ºC. Nachmittags spüren Sie ein Abkühlen auf 12,65ºC und in der Nacht fühlt es sich wie 11,28ºC an. Die Atmosphärischen Bedingungen Abgesehen von der Temperatur sind auch andere atmosphärische Bedingungen für einen guten Tag wichtig. Heute haben wir einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 66%. Weiterhin können wir eine sanfte Brise erwarten, mit einer Windgeschwindigkeit von 3,18 m/s und Böen von bis zu 3,49 m/s. Die Richtung des Windes wird 211º sein. Die Wolkendecke beträgt 40%, was bedeutet dass wir keine Regen erwarten, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Alcúdia und vergessen Sie nicht, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden!