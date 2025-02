Das Wetter in der bezaubernden Stadt Cala Millor präsentiert sich heute mäßig bewölkt. Mit einer Wolkendecke von 35% und keiner Regenwahrscheinlichkeit können wir uns auf einen typischen Wintertag auf Mallorca freuen. Die Temperaturen bleiben mild, jedoch spürbar frisch.

Temperaturausblick

Unsere geschätzte Mindesttemperatur für den Tag liegt bei 11,42ºC und die erwartete Höchsttemperatur erreicht 14,79ºC. Der Morgen startet mit um die 11,52ºC, steigt im Tagesverlauf auf etwa 14,7ºC an und fällt am Nachmittag auf 13,05ºC. Für die Nacht können Sie eine Temperatur von 11,84ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl liegt morgens bei 10,87ºC, steigt tagsüber auf 14,18ºC, sinkt am Nachmittag auf 12,63ºC und in der Nacht fühlt es sich wie 11,3ºC an. Die gefühlten Temperaturen können sich leicht von den tatsächlichen Werten unterscheiden, also sollten Sie sich entsprechend kleiden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere Prognosen weisen einen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 75% auf. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3,23m/s aus Richtung 151º und Böen von bis zu 4,32m/s sind zu erwarten. Die Wetterbedingungen sind daher ideal für entspannte Spaziergänge entlang der Küste oder in der Stadt.