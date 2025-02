Die malerische Stadt Port d'Andratx an der idyllischen Westküste Mallorcas wird von einem milden und mäßig bewölkten Wetter erfreut. Trotz einer Wolkendecke von etwa 40%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null und bietet ideale Bedingungen für einen gemütlichen Spaziergang entlang des Hafens oder einen entspannten Cafébesuch im Freien.

Temperaturen: Ein mildes Inselklima

Wir starten den Tag mit angenehmen 12.06ºC am Morgen. Am Tag erwärmt sich der Februarhimmel auf bis zu 14.17ºC. Der Nachmittag hält vergleichbare Temperaturen von 13.94ºC bereit, bevor die Temperatur in der Nacht minimal auf 13.86ºC abkühlt. Die Temperaturen bewegen sich damit innerhalb einer recht überschaubaren Bandbreite und die Mindesttemperatur liegt bei 11.97ºC und die Maximaltemperatur geht bis auf 14.47ºC hoch.

Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch von Frühling

Trotz des offiziellen Thermometers behauptet unsere Haut oft das Gegenteil. Das thermische Gefühl wird morgens bei etwa 11.49ºC liegen, tagsüber steigt es auf bis zu 13.65ºC, am Nachmittag sinkt es leicht auf 13.48ºC und in der Nacht wird es wieder ein wenig kühler mit 13.39ºC. Damit machen die gemäßigten Temperaturen diesen Februartag zu einem Vorgeschmack auf Frühlingszeiten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Meer aus Frische

Die Atmosphäre zeigt sich mit einem Druck von 1020 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 77% relativ stabil. Dank der sanften Brise aus 98º mit einer Geschwindigkeit von 4.28m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 4.98m/s, bleibt die Luft frisch und sorgt für ein angenehmes Klima. Trotz der mäßigen Bewölkung bleibt das Wetter so wahrscheinlich klar und regenfrei.