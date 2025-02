Das Wetter in Santanyí zeigt sich heute, am 11. Februar 2025, von seiner sanften Seite, mit lediglich ein paar Wolken, die den Himmel zieren. Aber machen wir uns keine Sorgen, liebe Wetterfreunde, die Sonne lässt sich nicht so leicht vertreiben und lädt zu gemütlichen Spaziergängen ein.

Die Temperaturen für den heutigen Tag

Die Tageshöchsttemperatur in Santanyí wird heute 15,46ºC erreichen, während die Mindesttemperatur sich auf 11,59ºC beläuft. Am Morgen erwarten wir 11.6ºC, mittags 15.41ºC, was ideal für einen kurzen Spaziergang oder Sonnenbaden ist, am Nachmittag sinken die Werte auf 13.04ºC und in der Nacht wird es etwa 12.31ºC sein.

Die gefühlten Temperaturen im Detail

Die gefühlten Temperaturen variieren heute zwischen 11.01ºC am Morgen und 14.91ºC während des Tages. Am Nachmittag werden Sie ein thermisches Gefühl von etwa 12.62ºC verspüren und in der Nacht wird es sich bei etwa 11.84ºC angenehm anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Jetzt werfen wir einen Blick auf einige weitere Details. Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.31m/s in Richtung 124º und gelegentliche Böen können Geschwindigkeiten von 3.88m/s erreichen. Die Wolkendecke ist gering und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, was diesen Tag ideal für Aktivitäten im Freien macht.