Der heutige Wetterbericht für das charmante Städtchen Santa Ponsa auf Mallorca gestaltet sich als eine Mischung aus Sonne und Wolken. Laut aktuellen Prognosen erwarten wir mäßige Bewölkung, während die Temperaturen auf der Insel einen angenehmen Bereich von leicht über 10 Grad bis knapp unter 15 Grad erreichen. Der windige Tag stellt sich als ideal für einen gemütlichen Spaziergang an der malerischen Küste dar.

Temperaturschwankungen im Laufe des Tages

Die Temperaturen in Santa Ponsa bewegen sich heute zwischen 10.74ºC als niedrigster Punkt am Morgen und 14.78ºC als Höchstwert am Tage. Am Nachmittag sinken sie leicht auf 13.06ºC, bevor sie sich bei nächtlichen 12.64ºC stabilisieren.

Das gefühlte Klima in Santa Ponsa

Trotz der mäßigen Bewölkung bleibt das Klima angenehm und der thermische Komfort löst sich kaum von den tatsächlich gemessenen Werten. Am Morgen wird das gefühlte Klima bei 10.14ºC liegen, tagsüber bei 14.08ºC, am Nachmittag bei 12.56ºC und in der Nacht wird es ein wenig abkühlen auf 12.13ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Es herrscht ein Atmosphärendruck von 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 73%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.76 m/s in einer Richtung von 80º und kann in Böen Spitzen von bis zu 4.08 m/s erreichen. Trotz einer Wolkendecke von 38% bleibt das Regenrisiko heute bei null, sodass die Aussichten auf einen trockenen und angenehmen Tag sehr gut stehen.

Die heutige Wettervorhersage für Santa Ponsa kündigt also einen wunderbaren Wintertag in der mediterranen Sonne an – ideal für Outdoor-Aktivitäkeiten oder einfach nur zum Entspannen und Genießen des herrlichen Meerblicks.