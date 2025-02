Heute richten wir unseren Blick auf das malerische Cala Rajada und präsentieren Ihnen die Wettervorhersage für diesen 11. Februar 2025. Der Tag verspricht trotz einer moderaten Bewölkung recht freundlich zu werden, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von null und einer angenehmen Wolkendecke von 37%. Die Temperaturen reichen zwischen minimalen 11,86°C und maximalen 15,07°C, wobei der Wind mit einer Geschwindigkeit von 3,37m/s und Böen von bis zu 4,39m/s weht.

Die Temperaturen: ein genauerer Blick

Der Februartag in Mallorcas pittoresker Hafenstadt Cala Rajada beginnt mit einem morgendlichen Wert von 11,92°C. Wie wir wissen, steigen die Temperaturen noch weiter, erreichen ihren Höhepunkt mit 14,92°C tagsüber und lassen nach mit einem angenehmen 13,62°C am Nachmittag. Zum Sonnenuntergang hin sinken die Werte weiter bis zu 12,47°C in der Nacht. Trotzdem bleibt das Wetter durchweg mild und angenehm.

Gefühlte Temperaturen: Eine Sache der Wahrnehmung

Falls Sie sich nun fragen, wie sich diese Zahlen in Wirklichkeit anfühlen könnten, haben wir die Antwort für Sie parat. Das thermische Gefühl, also die gefühlte Temperatur, unterscheidet sich leicht von der gemessenen realen Temperatur. Am Morgen lassen die 11,28°C die Kälte der Nacht noch spüren. Im Laufe des Tages steigt dieses Gefühl auf wohlige 14,43°C, kühlt am Nachmittag auf 13,26°C ab und endet schließlich mit einer nächtlichen Temperatur von 11,99°C.

Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind: weitere kleine Details

Aber ein vollständiges Wetterbild würde ohne Einzelheiten wie den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windbedingungen nicht ausreichen. Der heutige Druck beläuft sich auf stabile 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%, wodurch ein Zustand des Wohlbefindens und der Entspannung erreicht wird. Der Wind fegt mit 3,37m/s und Böen bis zu 4,39m/s durch die Straßen von Cala Rajada und die Angaben weisen auf eine Richtung von 149°.

Alles in allem erwartet uns in Cala Rajada ein Tag mit mäßiger Bewölkung, angenehmen Temperaturen und einer insgesamt freundlichen Atmosphäre. Trotz der Winterzeit verspricht Mallorca wieder einmal ein angenehmes mediterranes Wetter.