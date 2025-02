Inmitten der winterlichen Monate erwartet Palma, die perlende Mediterrane Schönheit, heute leider leichteren Regen. Dennoch bleibt die Inselhauptstadt mit milden Temperaturen und einem Hauch von frischem Inselleben keine weniger attraktive Destination. Während der erwarteten Regenfälle dürfen wir auf Mallorca eine beachtliche Wolkendecke von 94% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% erwarten.

Tagesüberblick: Die Temperaturen

Der Morgen begrüßt die Bewohner und Besucher Palmes mit einer kühlen 10.28ºC. Trotz des leichten Regens klettert das Thermometer bis zum Tageshöhepunkt auf 15.87ºC. Den Tag ausklingen lassen wir dann mit einer angenehmen Nachmittagstemperatur von 11.99ºC, um dann schließlich die Nacht mit 10.71ºC zu begrüßen.

Das thermische Gefühl

Trotz der vorhergesagten Temperaturen, ist es wichtig zu beachten, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Am Morgen können wir uns auf ein thermisches Gefühl von 9.5ºC einstellen. Mit dem steigenden Tageslicht steigt auch unser thermisches Gefühl und erreicht am Tag einen Satz von 15.26ºC. Im Laufe des Nachmittags und der Nacht reduziert sich dieses dann auf 11.49ºC beziehungsweise 10.21ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Im Laufe des Tages ist mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa zu rechnen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt dabei einen Prozentsatz von 67. Der Wind weht uns entgegen mit einer Geschwindigkeit von 3.24m/s in Richtung 238º und Böen von 4.46m/s. Sollten Sie also vorhaben, eine Spazierfahrt mit dem Segelboot zu unternehmen, bedenken Sie die vorhergesagten Winde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Palma von mäßigen Temperaturen und leichtem regen geprägt sein wird. Auch wenn das Wetter nicht optimal für einen Strandtag ist, bietet Palma viele Aktivitäten, die auch bei leichtem Regen genossen werden können. Bleiben Sie also auch heute weiterhin mit uns verbunden und informiert über das Wetter in Palma, Mallorca.