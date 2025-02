Der Winter zeigt sich weiterhin von seiner unbeständigen Seite auf Mallorca. Am 12. Februar 2025 können sich die Einwohner und Besucher von Sóller auf eine kühlende Mischung aus leichtem Regen und mäßigen Temperaturen einstellen. Beginnen wir mit einem Überblick über die prognostizierten Temperaturen und Klimabedingungen.

Temperaturüberblick

Die Temperaturen in Sóller werden morgen eine bemerkenswerte Bandbreite aufweisen. Am Morgen erwartet uns ein thermisches Minimum von 9.73ºC. Das Thermometer steigt dann im Laufe des Tages auf erfreuliche 15.97ºC an, bevor es am Nachmittag auf eine immer noch angenehme 11.57ºC absinkt. Bei Nacht werden wir uns dann um die 10.51ºC einpegeln.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie jeder Wetterkenner weiß, sind es oft die gefühlten Temperaturen, die wirklich zählen. Morgens wird es sich mit 8.87ºC ein bisschen kühler anfühlen, danach steigt das gefühlte Thermometer auf 15.24ºC an. Für den Nachmittag ist ein gefühltes Herunterkühlen auf 11,13ºC prognostiziert und in der Nacht werden wir uns auf behagliche 9.99ºC einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Luftdruck betrifft, so beträgt dieser morgen 1016 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62 Prozent, eine recht durchschnittliche Marke für diese Jahreszeit in Sóller. Eine leichte Brise weht aus der Richtung 251º mit einer Geschwindigkeit von 2.84 m/s und Böen, die bis zu 3.98 m/s erreichen können. Auf Grund einer 99-prozentigen Wolkendecke ist mit einer hundertprozentigen Regenwahrscheinlichkeit zu rechnen.

Auch wenn der Regenschirm am 12. Februar 2025 in Sóller unverzichtbar ist, bietet das mild-feuchte Wetter den idealen Rahmen für ruhige Aktivitäten drinnen oder unter überdachten Veranden. Die Natur wird es uns sicherlich danken!