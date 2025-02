Das Wetter in der malerischen Stadt Alcúdia auf der bezaubernden Insel Mallorca zeigt sich am 12. Februar 2025 von einer milden Seite mit leichtem Regen. Die Prognose zeigt auf, dass der Tag mit Temperaturen von 11°C startet und auf bis zu 16.3°C am Tag klettert. Der Debüt des Morgens verspricht uns mit 11°C ein sanftes Erwachen, der Nachmittag und Abend kühlen dann auf angenehme 13.03°C beziehungsweise 12.54°C ab.

Temperaturspektrum des Tages Morgens starten wir mit moderaten 11°C in den Tag. Dieses Niveau steigt in den Tagstunden auf bis zu 16.3°C an. Ein nachmittägliches Thermometer zeigt uns dann 13.03°C, um sich für die Nachtstunden auf einen gemütlichen Wert von 12.54°C einzupendeln. Gefühlte Temperaturen in Alcúdia Obgleich die tatsächlichen Werte wichtig sind, kennen wir alle das Phänomen der gefühlten Temperatur. Der morgendliche Wert liegt bei uns bei 10.14°C, steigt tagsüber auf bis zu 15.55°C an und zeigt für den Nachmittag und die Nacht 12.56°C beziehungsweise 12.07°C. Die klimatischen Bedingungen sind daher trotz leichter Regenfälle als angenehm einzustufen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windlage am 12. Februar Der Luftdruck beträgt solide 1016 hPa, die Luftfeuchtigkeit präsentiert sich mit 60 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.95m/s aus 213° und Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 7.5m/s. Die Wolkendecke ist mit 100% komplett geschlossen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 89 Prozent - kein Grund zur Sorge, nur Ausdruck der milden Mediteranität dieser paradiesischen Enklave. Auf dem faszinierenden Mallorca, genauer gesagt in Alcúdia, stehen die Zeichen also trotz leichter Regenschauer auf ein durch und durch angenehmes Klima. Egal ob Einwohner oder Besucher, diesen 12. Februar 2025 können wir alle mit Freude in Herz und Seele genießen.