Stellen Sie heute den Regenschirm bereit, wenn Sie nach draußen gehen. In Cala Millor erwartet uns heute nämlich leichter Regen. Doch keine Sorge, die Temperaturen bleiben trotz des feuchten Wetters auf einem angenehmen Niveau.

Unsere vorhergesagten Temperaturwerte

Wir rechnen heute mit Temperaturen zwischen 10.91ºC und 15.94ºC. Zum Start in den Tag erwarten Sie angenehme 11.34ºC. Richten Sie sich darauf ein, dass die Temperatur auf bis zu 15.76ºC ansteigen wird. Am Nachmittag gleicht sich die Temperatur auf ca. 12.97ºC aus, um dann am Abend zu einem gemütlichen 12.15ºC abzukühlen.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Doch wie wir ja alle wissen, ist die gefühlte Temperatur oft eine ganz andere Geschichte. Unser Körper nimmt das Wetter häufig anders wahr, als das Thermometer es uns anzeigt. Unser gefühlter Temperaturbericht für heute sieht so aus: Am Morgen fühlt es sich an wie 10.54ºC, am Tag dann wie 15.04ºC. Im späteren Verlauf des Nachmittags werden Sie die Temperatur auf ca. 12.46ºC einschätzen, während es sich in der Nacht wie 11.61ºC anfühlen wird.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Unsere Luftdruckmessung zeigt für heute einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 63%. Damit ist das Wetter nicht nur wechselhaft, sondern auch recht feucht. Geben Sie also Acht auf Ihre Haare! Was den Wind betrifft, so können Sie mit einer Geschwindigkeit von 4.11m/s aus Richtung 220º und Böen von bis zu 5.74m/s rechnen. Also noch ein Grund mehr, den Regenschirm heute sicher zu Hause zu lassen! Die Wolkendecke für den heutigen Tag beträgt satte 100%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 25%. Also lieber den Regenschirm griffbereit halten, falls der Himmel seine Schleusen öffnet. Bleiben Sie also sicher und trocken und genießen Sie den Tag, trotz des erwarteten leichten Regens in Cala Millor.