Ein kühler Wintertag begrüßt uns heute in Port d'Andratx, dem malerischen Hafen von Mallorca, inmitten der unvergleichlichen Mittelmeerlandlandschaft. Wolken dominieren das Himmelsbild und mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% sollten Sie Ihren Schirm effektiv auf die To-Do-Liste setzen. Die Wetterbedingungen sind heute von leichtem Regen geprägt, der jedoch die Schönheit von Mallorca nicht mindert und uns an das gesegnete mediterrane Klima erinnert, das uns bevorzugt genießen lässt.

Temperaturwerte für diesen Wintertag

Bezüglich der Temperaturen können wir heute recht gleichbleibende Werte erwarten. Der Morgennebel begrüßt uns mit 13.73ºC, steigt dann auf eine Tageshöchsttemperatur von 14.72ºC an und kühlt am Nachmittag leicht auf 14.1ºC ab. Die Nacht ist mit 13.49ºC eher mild. Die Mindest- und Höchsttemperaturen des Tages liegen bei 13.36ºC und 14.91ºC - typisch für einen Winter auf Mallorca.

Gefühlte Temperaturen und was sie für uns bedeuten

Für unsere Hautempfindung spielt nicht nur die Temperatur selbst eine Rolle, sondern auch andere Faktoren. Morgens werden wir 13.2ºC spüren, am Tag steigt das thermische Gefühl auf 14.23ºC und sinkt am Nachmittag auf 13.6ºC. Bleiben Sie auch in der Nacht mit 13.01ºC gefühlt warm. Obwohl der Unterschied zwischen gemessener und gefühlter Temperatur minimal ist, könnte er für einige Menschen den Unterschied zwischen Mantel und Jacke ausmachen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: ein umfassendes Wetterbild

Der atmosphärische Druck beläuft sich heute auf 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Ein insgesamt normales Szenario für diese Jahreszeit. Der Wind weht aus Richtung 356º mit einer Geschwindigkeit von 4.87m/s und Böen bis zu 5.09m/s, genug um die Segel der Boote im Hafen zum Knattern zu bringen, aber nicht genug um großen Schaden anzurichten. Mit einer Wolkendecke von 95% bleibt der graue Himmel unser treuer Begleiter für den Tag.

Also, packen Sie Ihre Regenjacken ein, aber lassen Sie sich nicht von der Fröhlichkeit dieses Wintertages in Port d'Andratx abhalten. Genießen Sie die Schönheit der Natur, die auch an grauen Tagen ihren Charme hat!