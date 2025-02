Heute präsentieren wir Ihnen die Wetterprognose für Santanyí am 12. Februar 2025. Wenn Sie das raue Winterwetter satt haben, werden Sie den charmanten Ort Santanyí und dessen milde Temperaturen sicherlich genießen. Die Bewölkungsrate beträgt 100%, was der Landschaft einen mysteriösen und dennoch ruhigen Hauch verleiht. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 33%, also vergessen Sie nicht, einen Regenschirm mitzunehmen, falls Sie unter freiem Himmel sind. Bleiben Sie dran, um weitere Details zu erhalten.

Die Temperaturübersicht

Die minimale und die maximale Temperatur werden heute bei 11,44°C bzw. 15,9°C liegen. Während des Tages können wir eine gewisse Variation in den Temperaturen erwarten. Der Morgen beginnt erfrischend mit erwarteten 12,11°C. Im Verlauf des Tages wird die Temperatur auf 15,89°C steigen, bevor sie am Nachmittag auf 12,86°C abfällt. In der Nacht wird es erneut kühl mit einer erwarteten Temperatur von 11,44°C.

Die gefühlte Temperatur

Es ist wichtig zu beachten, dass das thermische Gefühl möglicherweise nicht genau den tatsächlichen Temperaturen entspricht. Im Allgemeinen liegt die gefühlte Temperatur morgens bei 11,44°C und erreicht am Tag 15,23°C. In den Nachmittagsstunden können Sie mit einer gefühlten Temperatur von 12,42°C rechnen, während es in der Nacht sich etwa auf 10,89°C abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen sind durch einen Atmosphärendruck von 1016 hPa gekennzeichnet, während der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit bei 65% liegt. Ideal für alle, die den Duft der frischen mediterranen Luft genießen. Was den Wind betrifft, so wird es eine Geschwindigkeit von 3,77 m/s in Richtung 229° mit Böen von bis zu 5,18 m/s geben. Ein perfekter Tag, um die Segel zu setzen und eine Bootsfahrt auf dem friedlichen Mittelmeer zu genießen.