Heute begleiten uns in Santa Ponsa feuchte und gemäßigte Bedingungen, mit einer Wolkendecke von 93% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Ein leichter Regen, gepaart mit milden Temperaturen, schafft eine beruhigende und erfrischende Atmosphäre auf der idyllischen Insel Mallorca.

Temperaturen im Tagesverlauf

Wir beginnen den morgendlichen Teil des Tages mit erfreulichen 12.21°C. Während des Tages erwarten wir eine angenehme Höchsttemperatur von 15.09°C und am Nachmittag wird das Thermometer auf immernoch wohlig warme 13.23°C abfallen. Die Inselnacht bietet uns ein Minimum von 12.12°C, was ein herrlich erträgliches Klima für eine Nacht im Februar darstellt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen hingegen geben uns ein leicht anderes Bild. Morgens werden Sie ein etwas kleineres Thermometer von 11.6°C fühlen, was im Tagesverlauf auf 14.56°C ansteigt. Der Nachmittag wird mit 12.72°C gefühlt etwas kühler als gemessen und in der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer auf 11.61°C, was immer noch warm genug ist, um keine Jacke zu benötigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir haben einen stabilen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine erwartete Luftfeuchtigkeit von 73%, typisch für eine regnerische Voraussage. Während des Tages erleben wir einen mäßigen Wind mit einer Geschwindigkeit von 3.26m/s in nördlicher Richtung (356º) und Böen von bis zu 4.26m/s. Also, obwohl es etwas windig ist, ist es immer noch sicher, Ihre Pläne im Freien fortzusetzen.

Also packen Sie Ihren Regenschirm ein und bereiten Sie sich auf diese kühle, feuchte und entspannende Wetterlage in Santa Ponsa vor. Genießen Sie den leicht nassen Tag.