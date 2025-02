Heute schaut die Sonne in Cala Rajada schüchtern hinter den Wolken hervor, während leichte Regenschauer das pittoreske Küstendorf auf Mallorca hin und wieder bedecken. Die Temperaturen bleiben den ganzen Tag über angenehm, auch wenn ein leichter Wind weht. Mit einer maximalen Temperatur von 16.09ºC und einer minimalen Temperatur von 11.55ºC bleibt es durchweg gemäßigt.

Die Temperaturen im Detail

Am Morgen starten wir mit erwarteten 11.83ºC in den Tag. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 16.01ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 13.78ºC und in der Nacht auf 13.24ºC absinkt. Bereiten Sie sich auf einen molligen Morgen und einen gemütlichen Abend vor.

Die gefühlten Temperaturen

Ziehen Sie beim Verlassen des Hauses auf jeden Fall eine Jacke an, denn das thermische Gefühl wird morgens bei etwa 11.05ºC liegen. Während des Tages steigt das Thermometer gefühlt auf 15.34ºC an und fällt am Nachmittag auf 13.33ºC und in der Nacht auf 12.76ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für alle Wetterexperten unter Ihnen: Unser Barometer zeigt heute einen Atmosphärendruck von 1016 hPa an. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64 Prozent, was ein typisches Kennzeichen für diesen verregneten Tag ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.03m/s und kommt aus Richtung 220º. Gelegentliche Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 5.66m/s. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über bedeckt, die Wolkendecke beträgt 100%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 27%. Trotz des leicht verregneten Tages bietet Cala Rajada immer eine wunderbare Atmosphäre. Ziehen Sie eine Jacke an, schnappen Sie sich einen Schirm und genießen Sie den tag!