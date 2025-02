Das Wetter in Palma präsentiert sich am 13. Februar 2025 etwas wechselhaft und kühl. Ein leichter, feiner Regen wird erwartet, der die Inselhauptstadt in eine ruhige Atmosphäre hüllt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen kühlen 9.72ºC in der Nacht und einem erträglichen Maximum von 15.53ºC am Tag. Voraussichtlich wird es somit ein Tag zum Drinnenbleiben und für atmende Aktivitäten unter dem Dach sein.

Temperaturen des Tages Wir beginnen den Morgen mit erfrischenden 10.73ºC, ideal für einen frischen Start in den Tag. Bis zum Mittag erwärmt sich Palma auf maximal 15.49ºC, um dann am Nachmittag auf wieder etwas kühlere 10.88ºC herunterzukühlen. Mit Einbruch der Nacht fallen die Temperaturen weiter auf 9.72ºC. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl, das oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht, ist gerade im Februar ein wichtiger Faktor. Morgens erwarten wir ein Gefühl von 10.21ºC, vor Mittag erhöht sich das auf angenehme 14.84ºC. Am Nachmittag bleibt das gefühlte Thermometer bei 10.24ºC, um in der Nacht auf den tiefsten Wert von 9.72ºC zu fallen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unter Berücksichtigung weiterer wichtiger atmosphärischer Faktoren misst der Barometer an diesem Tag 1019 hPa. Der Luftfeuchtigkeitsgehalt beträgt 67%, was eine insgesamt ziemlich feuchte Atmosphäre bedeutet. Der nördlich wehende Wind erreicht eine Geschwindigkeit von 4.36m/s, mit Böen von bis zu 5.94m/s. Die Wolkendecke beträgt etwa 44%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 46% - bereiten Sie also Ihren Regenschirm vor. Zusammengefasst laden die Wetterbedingungen am 13. Februar 2025 in Palma dazu ein, indoor Aktivitäten zu priorisieren und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Bleiben Sie warm und trocken und genießen Sie die Schönheit des leichten Regens auf Mallorca.