Trocknen Sie Ihre Regenschirme noch nicht ab, denn das Wetter in Sóller scheint am 13. Februar 2025 etwas nass zu sein. Die malerische Stadt auf der spanischen Insel Mallorca bereitet sich auf einen Tag mit leichtem Regen vor, während die Temperaturen zwischen 9°C und knapp über 13°C schwanken. Aber keine Sorge! Trotz einiger regnerischer Voraussetzungen bleibt das herrlich milde Klima Mallorcas erhalten und bietet Besuchern und Einheimischen gleichermaßen ein angenehmes Gefühl.

Die Temperaturen im Detail

Der frühe Vogel in Sóller wird mit frühlingshaften 11.39°C aufwachen, die sich am Mittag zu einer Höchsttemperatur von 13.54°C steigern. Doch mit dem Nachmittag sinkt das Thermometer auf 10.02°C und bleibt in der Nacht bei etwa 9.28°C stabil.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl wir eine maximale Temperatur von 13.54°C erwarten, wird das gefühlte Wetter dank des leichten Regens und des gemäßigten Windes tagsüber näher an den 13.01°C liegen. Morgens wird es sich bei 11.04°C etwas kühler anfühlen, und am Nachmittag fällt das Thermometer gefühlt auf 9.45°C. Bei Nacht erwarten wir eine gleichbleibende gefühlte und tatsächliche Temperatur von 9.28°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der 13. Februar bringt einen Atmosphärendruck von 1019 hPa. Die angegebenen Werte deuten auf stabile Wetterbedingungen hin. Trotz der erwarteten Regenschauer bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 79% im typischen Bereich für Mallorca. Der Wind wird 5.02m/s aus der Richtung 21° erreichen und es könnten Böen bis zu 7.27m/s auftreten. Die Wolkendecke wird zu 86% erwartet und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 81%.