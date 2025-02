Wir zeigen Ihnen einen vorsorglichen Blick auf das Wetter in Alcúdia am 13. Februar 2025. Es erwartet Sie ein freundlicher Leichtregen, gedämpft durch angenehme Temperaturen und eine leichte Brise an der beliebten malloquinischen Destination. Beherzigen sie diese Vorhersage, damit Sie Ihren Tag in diesem malerischen Städtchen bestens planen können.

Mildeste Temperaturen trotz Winterzeit

Die winterliche Periode auf Mallorca ist bekannt für ihre Mildheit und auch Alcúdia macht hier keine Ausnahme. Am 13. Februar wird die Mindesttemperatur 11.51ºC betragen, während die Höchsttemperatur bei 13.97ºC liegt. Obwohl es sich nach einer milden Winterbrise anfühlen mag, sollten sich die Besucher auf einen flüchtigen Temperaturanstieg auf 13.97ºC in der Tagesmitte einstellen. Während des Tages wird das Thermometer 12.87ºC anzeigen, während es am Nachmittag auf 12.99ºC steigt. Aber keine Sorge, die Nacht bringt kühleres Wetter mit Werten um 11.53ºC.

Wohlgefühl trotz Regen

Das Thermometer liebt es uns zu täuschen, aber lassen Sie sich nicht verwirren. Der wahre Protagonist dieser Geschichte ist das thermische Gefühl, das uns zeigt, wie wir das Wetter wirklich erleben. In den Morgenstunden wird es 12.51ºC sein, während es am Tag ein angenehmes 13.51ºC erreicht. Am Nachmittag sinkt es auf 12.38ºC und in der Nacht ist es mit 10.78ºC noch kühler.

Luftdruck und Wind - stiegige Begleiter

Die Insel wird von einem atmosphärischen Druck von 1019 hPa heimgesucht, der mit einer Luftfeuchtigkeit von 80% eine gewisse Schwere in der Luft erzeugt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 9.14m/s aus der Richtung 16° und erreicht in Böen bis zu 10.74m/s. Die Wolkendecke beträgt 81% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 97%, was auf einen leichten, konstanten Regen hinweist, der typisch für diese Zeit des Jahres ist.