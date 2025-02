Sie planen einen Ausflug zum schönen Cala Millor auf Mallorca und fragen sich, wie das Wetter am 13. Februar 2025 sein wird? Lassen Sie uns einen Blick auf die aktuelle Prognose werfen und Ihnen einen detaillierten Einblick geben. Aktuell erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen, umhüllt von kühlen Temperaturen. Obwohl das Wetter die typische Wärme des beliebten Urlaubsziels nicht ganz widerspiegelt, bietet es dennoch genügend Komfort für einen gemütlichen Tag im Innenbereich.

Temperaturen: Von erfrischenden Morgen zu milden Tagen

Die erwarteten Temperaturen im Laufe des Tages sind relativ mild. Am Morgen hinterlässt der Thermometer eine minimale Temperatur von 11.04ºC, die sich im Tagesverlauf auf bis zu 13.58ºC erhöht. Ein erfrischender Start in den Tag, der sich zu einer gemäßigten Tageshitze entwickelt. Am Nachmittag erreicht das Quecksilber 11.7ºC, während die Abendstunden mit kühlen 11.09ºC ausklingen.

Gefühlte Temperaturen: Kühler Tagesbeginn weicht wärmeren Stunden

Die gefühlten Temperaturen zeichnen ein ähnliches Bild. Wenn wir den Tag beginnen, fühlt es sich nach 11.1ºC an, wobei dieses Gefühl im Laufe des Tages auf 13.06ºC ansteigt. Der Nachmittag wird von einer weiteren Abkühlung geprägt, mit gefühlten 11.15ºC, während die Nacht etwas kühler bei 10.34ºC ausklingt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Feuchte Luft trifft auf steife Brise

Neben den Temperaturen hat auch der atmosphärische Druck einen großen Einfluss auf das Wetter. Für diesen Tag wird ein Druck von 1018 hPa erwartet. Die Luftfeuchtigkeit wird bei hohen 79% liegen, was auf die Regenwahrscheinlichkeit von 91% hinweist. Der Wind weht stetig mit 9.38m/s in Richtung 12º und soll Böen von bis zu 10.98m/s erreichen. Auch wenn es ein bisschen windig sein kann, es bleibt dennoch ein angenehmer Tag in Cala Millor.

Abschließend besteht die Wettervorhersage für Cala Millor aus einem eher kühlen, regnerischen Tag mit gelegentlichen Windböen. Aber lassen Sie sich davon nicht entmutigen! Es gibt viele Indoor-Aktivitäten, die Sie genießen können, sowie gemütliche Cafés, die Ihnen einen warmen Rückzugsort bieten können. Seien Sie einfach vorbereitet und packen Sie einen Regenschirm ein!