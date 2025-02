Mit einem Hauch von frischer Seeluft begrüßen wir die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx am heutigen Tag. Ein unscheinbares Flimmern der Morgensonne auf der leicht gewellten Meeresoberfläche kann die bevorstehende Nässe nicht leugnen. Es erwartet uns ein Tag mit leichtem Regen und Temperaturen, die sich trotz des wechselhaften Wetters mild anfühlen werden.

Morgendämmerung bis Mitternacht - Die Temperaturschwankungen

Im wunderschönen Port d’Andratx wird der Tag mit einer moderaten Mindesttemperatur von 12,72ºC begrüßt, welche sich im Verlauf des Tages auf eine mit Bedacht ausgewählte Maximaltemperatur von 14,36ºC zu erarbeiten scheint. Unsere meteorologischen Beobachtungen prognostizieren 13,08ºC für den Morgen, 14,36ºC für den Tag, 13,17ºC für den Nachmittag, und eine im leichten Wind knirschende 12,72ºC für die dunklen Stunden, wo Tag und Nacht sich verschmelzen.

Was sagt Ihr Thermometer? - Die gefühlten Temperaturen

Mit unserem hauseigenen Dienst für empfundene Temperaturen konnten wir feststellen, dass, abhängig von der Uhrzeit, die gefühlten Temperaturen variieren können, oft unabhängig von den tatsächlichen Temperaturen. Unsere Daten verzeichnen ein gefühltes 12,66ºC am Morgen, eine erholsame, wärmeleitende 13,78ºC am Tag, ein verspieltes 12,53ºC am Nachmittag und eine flach fallende 11,98ºC in der Nacht.

Atmosphäre und Winde - Druck, Feuchtigkeit und mehr

Eine der wesentlichen Komponenten bei der Beurteilung des Wetters ist die Atmosphäre, und diese kann durch eine Messung des atmospärischen Drucks dokumentiert werden: Heute registrieren wir einen Druck von 1019 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit fluktuiert um 74%, was einen Teil der expliziten Feuchtigkeit erklären könnte, die Sie heute fühlen werden. Unser Windmesser registriert eine moderate Geschwindigkeit von 8,67 m/s, die aus einer Richtung von 22 Grad kommt, mit möglichen Windböen von 10,47 m/s. Die Wolkendecke beträgt 35%, und die Regenwahrscheinlichkeit für den heutigen Tag liegt bei erstaunlichen 98%.

Unser Team bleibt weiterhin engagiert, um Ihnen präzise und aktuelle Wetterinformationen zu liefern und Ihren Aufenthalt in Port d'Andratx so angenehm wie möglich zu gestalten. Bleiben Sie sicher und lassen Sie einen Regenschirm zu Ihrer heutigen Ausrüstung zählen.