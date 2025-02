Mallorca ist bekannt für sein mildes Klima, jedoch unterbricht das Wetter in Santanyí am 13.Februar 2025 die gewöhnlich sonnigen Winter mit leichten Regenfällen. Die Temperaturen schwanken an diesem Tag zwischen 10,39 ºC und 15,39 ºC. Flamboyante Palmen und bezaubernde Strände könnten daher etwas verlassen wirken, da die Inselbewohner und Touristen eher indoor-Aktivitäten bevorzugen dürften.

Eine Blick auf die Temperatur

Am Morgen startet der Tag mit erfrischenden 10,59 C°. Im Tagesverlauf erwarten wir eine Höchsttemperatur von 15,22 C° um die Mittagszeit. Bedenken Sie beim Packen Ihrer Sachen, dass die Temperaturen am Nachmittag auf 11,4 C° abfallen und in der Nacht ein Tiefstand von 10,42 C° erreichen. Passende Kleidung, sowie eventuell ein Regenschutz, sind also angebracht.

Gefühlte Temperatur an diesem Tag

Trotz der tatsächlichen Temperaturen fühlt sich das Wetter leicht anders an. Am Morgen liegt die gefühlte Temperatur bei 10,03 C°, zur Mittagszeit bei 14,6 C°, am Nachmittag bei 10,84 C° und in der späten Nacht bei kühlen 9,71 C°. Es ist also ratsam, sich an diesem Tag warm anzuziehen und den Regenschirm nicht zu vergessen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen gestalten sich wie folgt: Der Luftdruck misst 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 69% liegt. Das sind Bedingungen, die zu der leichten Regenprognose passen. Ein moderater Wind aus Richtung 16° mit einer Geschwindigkeit von 9,13 m/s erwartet uns. Böen können sogar eine Geschwindigkeit von 11,99 m/s erreichen. Zu guter Letzt beträgt die Wolkendecke 38% und die Regenwahrscheinlichkeit 43.

Es liegt an jedem Einzelnen, das Beste aus diesem Wetter zu machen. Einige mögen es vorziehen, sich mit einem Buch und einer Tasse heißem Kakao in ihrem gemütlichen Zuhause zu verstecken, während andere den leichten Regen als willkommene Abwechslung sehen und einen ruhigen Spaziergang durch die regennassen Straßen von Santanyí genießen könnten.