Ein wolkenverhangener Himmel prägt das Wetter in Palma am 14. Februar 2025. Mit Temperaturen, die in komfortablen Bereichen fluktuieren, wird der Valentinstag auf Mallorca angenehm temperiert, ist doch die Kälte noch fern und die Hitze noch nicht näher gerückt. Uns erwartet kein Regenfall, obwohl sich die Wolken am Himmel ansammeln. Der Wind weht sanft und bietet den Einwohnern und Besuchern von Palma ein erfrischendes Ambiente.

Temperaturwechsel im Laufe des Tages

Die Temperaturen schwanken im Laufe des Tages, mit einem minimalen Temperaturwert von 9.92ºC und einem Höchstwert von 16.95ºC. Am Morgen erwacht Palma zu einer milden Temperatur von 11.49ºC, die zum Tageshöhepunkt auf 16.36ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es dann auf 12.54ºC ab und die Nacht begrüßt uns mit 11.46ºC.

Gefühlte Temperaturen stellen Sicherheit und Komfort sicher

Etwas verschieden von den tatsächlichen Werten, präsentiert sich das thermische Gefühl mit 10.94ºC am Morgen, auf 15.75ºC tagsüber steigend, und 11.83ºC am Nachmittag. In der Nacht sinkt dieses auf ein komfortables Niveau von 10.57ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Wichtige Faktoren für das Gesamterlebnis

Der Atmosphärendruck beträgt standhafte 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 65% liegt, was für ein angenehmes Wohlbefinden sorgt. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 3.88m/s in Richtung 281º und kann in Böen eine Stärke von 5.38m/s erreichen. Trotz des wolkenreichen Himmels mit einer Wolkendecke von 95%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null.

Ein wolkenverhangener, doch regenfreier Tag erwartet uns also in Palma am Valentinstag. Die Temperaturen bleiben gemäßigt und der Wind bietet eine angenehme Erfrischung. Es bleibt zu hoffen, dass sich jeder in Palma an diesem feierlichen Tag wohlfühlt und das Wetter genießt.