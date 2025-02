Wie wir wussten, bringt der Valentinstag in Cala Millor nicht nur Liebe, sondern auch kühles und teilweise bewölktes Wetter mit sich. Während 'nubes' (Wolken) das dominierende Wetterphänomen des Tages bildet, wird uns der Tag dennoch mit angenehmen Temperaturen und einer beruhigenden Brise verwöhnen.

Die Temperaturen im Detail

Die Temperaturen zeigen sich in einem spektrum von 10,07°C als Minimum und gehen bis zu einem Maximum von 15,69°C. Während der verschiedenen Tagesabschnitte erwarten wir am Morgen 10,53°C, während des Tags 15,62°C, am Nachmittag mildere 12,74°C und in der Nacht sinkt es auf kühlere 12°C.

Das gefühlte Klima durch den Tag

Doch wie wir wissen, sind die gefühlten Temperaturen oft von größerer Relevanz für unser Wohlbefinden. So werden wir am Morgen ein thermisches Gefühl von 9,78°C erleben, was während des Tages auf 15,04°C ansteigt, am Nachmittag auf angenehmere 12,18°C absinkt und uns dann in der Nacht ein Gefühl von 11,4°C beschert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die weiteren Wetterbedingungen. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 69% ist das Klima in Cala Millor recht ausgeglichen. Der Wind weht mild mit einer Geschwindigkeit von 5,79m/s aus Richtung 243º und wird hin und wieder in Böen bis 8,43m/s stark. Bei einer Wolkendecke von 93% können wir das Auf und Ab der Wolkenformationen bestaunen, doch gleichzeitig beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0, was uns einen trockenen Tag verspricht.

Wir wünschen Ihnen mit diesen Informationen einen tollen Tag in Cala Millor und betonen, wie wichtig es ist, diese Vorhersage jederzeit zu aktualisieren. Bleiben Sie also dran für das aktuellste Wetter in Mallorca und insbesondere in Cala Millor.