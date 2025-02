Liebe Leser, der Tag der Liebe hat sich auch bei uns auf der wunderschönen Insel Mallorca angekündigt. Aber ob dieser Tag in Port d’Andratx auch mit Sonnenschein in den Herzen gefeiert werden kann, dafür werfen wir einen Blick auf die Wettervorhersage. Laut aktuellen Prognosen erwartet uns ein überwiegend bewölkter Himmel. Wie das im Detail aussieht und was das für die Temperaturen bedeutet, erfahren Sie hier.

Temperaturen am Valentinstag Bei minimalen Temperaturen von 13.14ºC dürfen wir uns auf einen milden Wintermorgen freuen, der jedoch im Laufe des Tages kaum an Wärme gewinnt, da die maximalen Temperaturen bei 15.22ºC liegen. Der Morgen startet mit erwarteten 13.61ºC, tagsüber steigen die Temperaturen leicht auf 15.1ºC an und fallen am Nachmittag auf 14.28ºC wieder ein wenig. Für die Nachttemperaturen rechnen wir mit angenehmen 14.39ºC. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen liegen morgens leicht darunter bei 13.09ºC, tagsüber können wir uns auf 14.6ºC einstellen. Am Nachmittag verringert sich das thermische Gefühl auf 13.75ºC und in der Nacht können wir eine gefühlte Temperatur von 13.82ºC erwarten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Rund um das Wettergeschehen ergeben sich weitere Details wie der Atmosphärendruck, der sich auf unser Wohlbefinden auswirken kann. Dieser wird bei 1018 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei 74% rangieren wird. Ein frischer Wind wird mit 4.52m/s in Richtung 227º wehen und größere Böen werden eine Geschwindigkeit von 5.28m/s erreichen. Der Himmel wird dabei zu 78% bewölkt sein, aber die Regenwahrscheinlichkeit freut uns alle: sie liegt bei 0. Genießen Sie den Tag der Liebe in Port d'Andratx, lassen Sie sich jedoch nicht vom wolkenverhangenen Himmel trüben. Ein Spaziergang am Hafen oder eine gemütliche Tasse Kaffee in den vielen Cafes und Restaurants der Stadt - auch das ist romantisch. Bleiben Sie gesund und wir halten Sie über das Wetter auf dem Laufenden!