An diesem Valentinstag erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí ein Wettermantel von weichen Wolken, der sich über den Himmel spannt. Mit den Wettersymbol "nubes" wird der Tag zwar überwiegend bewölkt verlaufen, jedoch ohne die geringste Regenprognose. Daher bleibt der Himmel zwar grau aber trocken. Der Frühling klopft mit milden Temperaturen bereits an die Tür, trotz des wolkenverhangenen Himmels zeigt sich der Valentinstag, wie gewohnt, von seiner romantischen Seite.

Temperaturprofile: Von morgendlicher Frische zu moderater Tageswärme

Der Tag beginnt mit morgendlichen Temperaturen um die 11.83ºC. Genau richtig, um sich bei einer Tasse Kaffee aufzuwärmen. In den frühen Tagesstunden steigt das Quecksilber auf bis zu 15.96ºC an, bevor es sich am Nachmittag auf erfrischende 12.95ºC abkühlt. In der Nacht bleibt es mild mit 12.33ºC, die minimalen Temperaturen sinken nicht unter 10.71ºC und erreichen ihren Höhepunkt bei 16.59ºC.

Gefühlte Temperaturen: Das Thermometer bestätigt unsere Wohlfühltemperaturen

Unsere Haut fühlt temperaturgenauer als jedes Thermometer und daher sind die gefühlten Temperaturen genauso wichtig. Morgens können wir uns auf angenehme 11.24ºC freuen, während wir am Tag mit gefühlten 15.54ºC rechnen können. Am Nachmittag geht es mit den angenehmen 12.44ºC weiter. Am Ende dieses besonderen Tages können wir uns auf eine romantische Nacht mit 11.79ºC freuen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windstärke: Ein leichter Wind pfeift durch die Straßen von Santanyí

Mit einem Atmosphärendruck von 1017 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 74%, bleibt das Wetter angenehm und die Atemluft frisch. Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 7.29m/s aus Richtung 247° um die Ohren wehen. Stellen Sie sich also auf gelegentliche Böen von bis zu 8.63m/s ein. Trotz der dichten Wolkenschicht von 90%, besteht für den Tag kaum eine Regenwahrscheinlichkeit.

Halten Sie bei diesem Wetter Ihre Kameras bereit, Santanyí könnte unter dieser grauen Decke noch reizvoller aussehen. Bleiben Sie jedoch warm und achten Sie auf die Windböen. Genießen Sie einen schönen Valentinstag!