Santa Ponsa erwartet am Valentinstag überwiegend bewölktes Wetter, aber eine berauschende Stimmung, trotz der wolkenverhangenen Atmosphäre. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Wetterdetails dieses besonderen Tages werfen.

Temperaturschwankungen in Santa Ponsa

Von Morgen bis Nacht variieren die Temperaturen minimal und maximal im Bereich von 12.64ºC bis 15.62ºC. Während am Morgen eine frische Brise mit 12.64ºC Santa Ponsa streift, erhöht sich das Thermometer auf 15.62ºC am Tage. Im weiteren Tagesverlauf kühlt die Temperatur auf 13.29ºC am Nachmittag und eine milde Abendbrise von 13.03ºC wird zur Nacht erwartet.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Die gefühlten Temperaturen unterliegen leichten Schwankungen im Vergleich zu den tatsächlichen Temperaturen. Die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa können einen morgendlichen Thermaleffekt von 12.1ºC und einen tagsüber von 15.07ºC erwarten. Die Temperatur fällt am Nachmittag auf eine gefühlte 12.69ºC und in der Nacht wird sie 12.35ºC betragen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Atmosphärendruck von 1018 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 70% sind vorgesehen. Falls Sie einen Strandspaziergang planen, können Sie mit einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 4.24m/s und Böen bis zu 5.37m/s aus Richtung 233º rechnen. Keine Sorge über den möglichen Regen, da die Regenwahrscheinlichkeit gerade bei 0 liegt. Die Wolkendecke wird bei 82% erwartet, was eine überwiegend bewölkte Atmosphäre sichert. Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern von Santa Ponsa einen angenehmen Valentinstag und eine gute Zeit, trotz der bewölkten Wetterbedingungen.