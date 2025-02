Am heutigen Tag wird uns in Cala Rajada, einem gemütlichen Ort auf unserer sonnigen Insel Mallorca, ein wolkenbedeckter Himmel empfangen. Lassen Sie sich jedoch nicht von den grauen Wolken täuschen, denn Regen wird es heute nicht geben. Mit Temperaturen, die 10.65ºC bis 15.19ºC erreichen, können wir uns auf einen kühlen, dennoch angenehmen Tag freuen.

Temperaturen im Tagesverlauf

Der Tag in Cala Rajada startet heute mit morgendlichen Temperaturen bei 11.11ºC, die im Tagesverlauf ihr Maximum von 15.19ºC erreichen werden. Am späten Nachmittag können wir mit 13.47ºC rechnen und wenn der Tag sich dem Ende neigt, wird es mit erwarteten 12.64ºC angenehm kühl sein.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden sich durchgehend leicht unter den tatsächlichen Werten bewegen. Morgens werden wir uns bei 10.37ºC ein wenig frisch fühlen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf gefühlte 14.64ºC an und der Nachmittag kühlt auf 12.99ºC ab. In den nächtlichen Stunden fühlen sich die 12.64ºC tatsächliche Temperatur wie 12.07ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenbedingungen versprechen einen ruhigen Tag. Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 72% gibt es kaum Anzeichen für aufziehende Unwetter. Der Wind weht aus der Richtung 240º mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.62m/s und Böen, die bis zu 8.55m/s erreichen können. Trotz der hohen Wolkendecke von 97% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%.

Unabhängig vom Wetter bleibt Cala Rajada ein wunderschöner Ort zum Entspannen und Genießen. Packen Sie Ihre Jacke ein und lassen Sie sich die frische Brise um die Nase wehen.