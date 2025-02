Sei es für einen gemütlichen Strandspaziergang oder die Erkundung der prächtigen Kathedrale Le Seu: Das Wetter in Palma, der pulsierenden Hauptstadt von Mallorca, präsentiert sich am 15. Februar von seiner besten Seite. Bei klarem Himmel und gemäßigten Temperaturen verspricht der Tag perfekte Bedingungen für alle Open-Air-Aktivitäten.

Milde Temperaturen sorgen für gute Stimmung

Nicht zu heiß, nicht zu kalt: Der Temperatureinblick für den heutigen Tag zeigt angenehme Werte. Mit einer minimalen Temperatur von 8.62ºC in den frühen Morgenstunden steigen die Thermometer im Laufe des Tages auf maximal 16.23ºC an. Am Morgen erwarten uns 9.44ºC, mittags wird es mit 15.98ºC am wärmsten, während wir uns auf angenehm kühle 11.14ºC am Nachmittag und 9.36ºC in der Nacht einstellen können.

Gefühlte Temperaturen: Leichte Jacke erwünscht

Bei der Wahl der Kleidung hilft ein Blick auf das gefühlte Temperaturbild. Morgens liegen wir bei 7.17ºC , gegen Mittag spüren wir angenehme 14.99ºC, am Nachmittag fühlt es sich bei 10.16ºC etwas kühler an und in der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf 8.09ºC. Das empfiehlt einen Lagenlook oder das Mitführen einer leichten Jacke, sollte die Temperatur überraschend fallen.

Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit: Perfekte Wanderbedingungen

Der Atmosphärendruck liegt bei 1017 hPa und wir haben eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Wind weht mit 4.31m/s aus Richtung 74º und in Böen erreicht er eine Geschwindigkeit von bis zu 8m/s. Für Wanderer und Outdoor-Enthusiasten sind das ideale Bedingungen. Eine Wolkendecke von nur 5% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% bedeuten auch, dass uns der klare Himmel den ganzen Tag über erhalten bleibt.

Fazit: Palma präsentiert sich heute mit perfekten Wetterbedingungen, die zum Erkunden und Genießen einladen. Also raus aus dem Hotel und hinein ins mallorquinische Abenteuer!