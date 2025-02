Es ist ein traumhafter Tag in Sóller, Mallorca. Mit klarem Himmel und angenehmer Temperatur präsentiert sich das Wetter am 15. Februar 2025 von seiner schönsten Seite. Eine perfekte Wetterlage, um einen gemütlichen Tag im Freien zu verbringen, sei es für einen Spaziergang durch die malerischen Straßen von Sóller oder ein entspanntes Picknick im sonnigen Orangenhain.

Temperaturen im Detail

Der Tag beginnt mit einer milden Temperatur von 8,66ºC am Morgen, steigt auf erfreuliche 16,23ºC am Tag und kühlt auf moderate 10,26ºC am Nachmittag ab. Für die Nacht erwarten wir eine Temperatur von 8,8ºC. Die Mindesttemperatur des Tages erreicht 8,02ºC mit einem Maximum von 16,23ºC.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas unter den tatsächlichen Temperaturen, was auf einen leichten, kühlen Wind zurückzuführen ist. Morgens fühlen sich die 8,66ºC eher wie 6,88ºC an, am Tag ist trotz der Maximaltemperatur von 16,23ºC eher ein thermisches Gefühl von 15,32ºC zu erwarten. Am Nachmittag und in der Nacht sinken die gefühlten Temperaturen auf 9,46ºC bzw. 7,81ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei soliden 1017 hPa liegen und ein Luftfeuchtigkeitsgrad von 54% wird für ein angenehmes Klima sorgen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,04m/s aus der Richtung 111º und kann in Böen auf bis zu 4,59m/s ansteigen. Die Wolkendecke bleibt mit 3% sehr gering und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Also, lassen Sie den Regenschirm ruhig zu Hause!