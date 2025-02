Willkommen zu einer weiteren Wetterprognose für Cala Millor, einem der schönsten Orte auf Mallorca, an diesem feinen 15. Februar. Dieser Tag präsentiert sich als ein wahrer Genuss für alle Wetterliebhaber, mit klarstem Himmel, angenehmen Temperaturen und einer frischen, angenehmen Brise. Dabei bleibt die Luft trocken bei nur 5% Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0.

Temperaturen - Zwischen angenehm und erfrischend

Die Temperaturen am Tag werden je nach Tageszeit variieren, bieten aber in der Regel ein angenehmes Klima. Die erwartete minimale Temperatur liegt bei 10,14ºC und die maximale bei 13,24ºC. Der Morgen startet mit milden 10,29ºC, erwärmt sich jedoch auf 12,92ºC am Tag. Der Nachmittag kühlt sich dann auf 11,91ºC ab, aber die Nacht beschert uns immer noch gemütliche 11,39ºC.

Gefühlte Temperaturen – Ziehen Sie sich entsprechend an

Obwohl die Temperaturen moderat sind, kann das gefühlte Wetter eine andere Geschichte erzählen. Morgens können Sie sich auf ein frisches 9,12ºC gefasst machen, bevor die Temperatur im Laufe des Tages auf 11,63ºC ansteigt. Nachmittags kühlt es sich auf 10,93ºC ab und abends erwartet uns dann ein immer noch warmer 10,46ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Alles in Balance

Aber lassen Sie uns die anderen wichtigen Aspekte des Wetters nicht vergessen. Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1018 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 52%. Der Wind weht mit einer konstanten Geschwindigkeit von 6,2m/s aus Richtung 67º und die Böen erreichen Spitzenwerte von 7,29m/s. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cala Millor diesen 15. Februar von seiner besten Seite zeigt. Genießen Sie den Tag und vergessen Sie nicht, immer auf das Wetter vorbereitet zu sein. Bis zur nächsten Wettervorhersage!