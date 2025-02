Guten Morgen, Santa Ponsa! Während wir uns auf einen weiteren Tag auf unserer wunderschönen Insel Mallorca vorbereiten, wollen wir Ihnen die neuesten Wetterprognosen an diesem 15. Februar 2025 präsentieren. Freuen Sie sich auf einen klaren Himmel und frische Temperaturen für den gesamten Tag. Beginnen Sie Ihren Tag unter klarem Himmel und lassen Sie uns einen Blick auf das heutige Wetter in Santa Ponsa werfen.

Die erwarteten Temperaturen

In Santa Ponsa können die Bewohner und Gäste heute mit angenehmen Temperaturen rechnen. Die niedrigste erwartete Temperatur liegt bei 10.21ºC, während das Thermometer auf bis zu 14.98ºC steigen wird. Am Morgen erwarten wir 10.66ºC, während die Temperaturen am Nachmittag auf 12.27ºC fallen. In der Nacht bleibt es mit 11.15ºC etwas kühler.

Gefühlte Temperaturen

Neben den tatsächlichen Temperaturen ist auch das thermische Gefühl ein wichtiger Indikator für das Wetter. Heute Morgen liegt das Gefühlstemperatur bei 10.03ºC, tagsüber erwarten wir ein Gefühl von 13.68ºC. Am Nachmittag wird es sich wahrscheinlich wie 11.28ºC anfühlen, während die gefühlte Temperatur in der Nacht bei 10.33ºC liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Weitere Aspekte, die für das Wetter von heute wichtig sind, umfassen den Atmosphärendruck, der bei 1017 hPa liegen wird, sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 55%. Der Wind weht heute aus Richtung 81º mit einer Geschwindigkeit von 6.54m/s, wobei Böen von bis zu 8.13m/s erwartet werden. Ein weiterer sonniger Tag in Santa Ponsa, da die Wolkendecke nur bei 7% liegt und keine Regenwahrscheinlichkeit besteht.

Alles in allem dürfen wir uns in Santa Ponsa auf einen weiteren wunderschönen Tag mit klarem Himmel und frischen Temperaturen freuen. Genießen Sie diesen herrlichen Februartag auf unserer traumhaften Insel Mallorca!