Willkommen zurück zu unserem alltäglichen Wetterbericht! Unter dem heutigen Mikroskop liegt das charmante Cala Rajada auf Mallorca. Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen dürfen wir uns auf einen bezaubernden Tag freuen. Die Bewölkungsrate beträgt geringe 7% und erstaunlicherweise beträgt die Regenwahrscheinlichkeit heute 0%, was bedeutet, dass wir einen strahlend blauen Himmel erwarten dürfen.

Temperaturen im klassischen Frühlingsmantel

Die Temperaturskala klettert heute von einer minimalen 10,92°C in den frühen Morgenstunden auf eine gemütliche 13,54°C am Tag. Im spezielleren Verlauf des Tages wird es am Morgen 10,92°C, mittags 12,97°C und am Nachmittag 12,52°C. Selbst in der Nacht bleibt es mit 11,81°C lauwarm.

Thermisches Gefühl bleibt unter der Decke

Die gefühlten Temperaturen legen einen ähnlichen Rhythmus vor: 9,69°C am Morgen, 11,71°C am Tag, 11,58°C am Nachmittag und 10,93°C in der Nacht. Trotz der tatsächlichen Temperaturen, können wir also spüren, dass es etwas kälter ist, aber trotzdem bleibt es in einem angenehm milden Bereich.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten

Atmosphärisch präsentiert sich der Tag mit einem Druck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,66 m/s aus der Richtung 70° und bietet so eine leichte Brise. Es können jedoch Böen von bis zu 7,17 m/s auftreten, also halten Sie Ihre Hüte fest!

Alles in allem, beweist Cala Rajada erneut seinen Ruf als Traumziel mit makellosem Wetter. Nutzen Sie den strahlend blauen Himmel, um die landschaftliche Schönheit dieser reizvollen Küstenstadt zu genießen.