In der bezaubernden Stadt Palma auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns am 16. Februar ein bedeckter Himmel, der das wunderbare Landschaftsbild in einzigartige Farbschattierungen taucht. Obwohl keine Regenfälle prognostiziert sind, liegt eine wahre Symphonie der Wolken vor uns, die die Stadt in ihrem gemütlichen Mantel hüllen wird.

Die bunten Facetten der Temperaturen Die Thermometer spielen morgen wieder ihr tägliches Konzert mit einer spannenden Range von 9,61ºC bis zu milden 16,33ºC. Der Morgen begrüßt uns mit frischen 10,05ºC und erwärmt sich tagsüber bis auf angenehme 16,3ºC. Im Laufe des Nachmittags kühlt es dann wieder auf 12,5ºC ab, bevor die Nacht uns mit 11,78ºC in ihre Arme schließt. Versteckspiel der gefühlten Temperaturen Nicht immer stimmt das, was das Thermometer zeigt, mit unserer gefühlten Temperatur überein. Morgen erwartet uns ein thermisches Empfinden von 9,41ºC am Morgen, das sich im Tagesverlauf auf 15,74ºC erhöhen wird. Im Nachmittag fühlen wir uns bei gefühlten 12,02ºC immer noch wohl, bevor uns die Nacht mit gefühlten 11,05ºC sanft in den Schlaf wiegt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der unsichtbare Tanz Auch die unsichtbaren Akteure spielen morgen eine große Rolle in unserer Wetterkomposition. Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 67% liegt. Der Wind schwingt sich bei einer Stärke von 2,67m/s auf und kommt aus Richtung 206º. Dabei entfacht er Böen mit einer Geschwindigkeit von 2,59m/s. All dies, während eine vollständige Wolkendecke das Himmelspanorama ziert. Insgesamt steht uns ein wahrhaft vielseitiger Tag bevor, der sowohl milde Temperaturen als auch ein beeindruckendes Wolkenschauspiel bietet. Wappnen Sie sich also für einen wunderbaren Tag unter dem sanften Tanz der mallorquinischen Wolkendecke.