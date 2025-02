Ein guter Tag, liebe Leserinnen und Leser. Es ist wieder Zeit für unsere tägliche Wettervorhersage. Unser Fokus liegt heute auf der wunderschönen Stadt Alcúdia auf Mallorca. Ein überwiegend bewölkter Himmel erwartet uns heute, aber dank unserer detaillierten Wettervorhersage sind Sie auf alles vorbereitet.

Die Temperaturen im Tagesverlauf

Der heutige Tag startet mit morgendlichen Temperaturen um 10.77ºC. Dieser Wert steigt im Laufe des Tages auf bis zu 16.53ºC, bevor er am Nachmittag auf etwa 13ºC sinkt. Bereiten Sie sich auf eine Nachttemperatur von etwa 12.96ºC vor - sollten Sie in der Nacht einen Spaziergang planen, dann denken Sie an eine bequeme Jacke. Zwischen der Minimumtemperatur von 10.41ºC und der Maximaltemperatur von 16.84ºC liegt ein angenehmer Temperaturunterschied, der für ein relativ mildes Klima sorgt.

Das Gefühl der Temperaturen

Werfen wir nun einen Blick auf das thermische Gefühl. Dies bezieht viele Faktoren ein, einschließlich Temperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit - um nur einige zu nennen. Morgens wird es sich wie etwa 10.12ºC anfühlen, während es tagsüber das Gefühl von etwa 15.96ºC haben wird. Am Nachmittag sinkt das Gefühl auf etwa 12.5ºC und in der Nacht wird es sich wie etwa 12.4ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kommen wir nun zum Luftdruck, zur Luftfeuchtigkeit und zum Wind. Der atmosphärische Druck beträgt heute etwa 1014 hPa, mit einer Luftfeuchtigkeit von etwa 66%. Es sieht aus, als ob es einen moderaten Wind mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.83m/s aus Richtung 212º geben wird. In Böen kann die Windgeschwindigkeit bis zu 4.16m/s erreichen. Es ist wichtig, diese Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere wenn Sie planen, den Tag draußen zu verbringen.

Abschließend möchten wir erwähnen, dass der Himmel heute zu 94% bedeckt sein wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. Trotz der Wolken sollten Sie also einen trockenen Tag erleben. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag in Alcúdia!