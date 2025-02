Im Herzen des Wintermonats wird Cala Millor, einer der beliebtesten Badeorte auf Mallorca, eine Wolkendecke erleben. Trotz der Wolken sollten Urlauber und Einwohner gleichermaßen froh sein zu hören, dass die Regenwahrscheinlichkeit null ist, was die idealen Bedingungen für eine gemütliche, windgeschützte Winterspaziergänge entlang der Küste bietet.

Temperaturen in Cala Millor

Wie zu erwarten, sind die Februar-Temperaturen in Cala Millor sehr mild und liegen zwischen einer Mindesttemperatur von 11,05°C und einer Höchsttemperatur von 15,41°C. Morgens kann man mit einer Temperatur von 11,36°C rechnen, während sie tagsüber auf rund 15,18°C ansteigt. Am Nachmittag sinken die Temperaturen wieder auf 13,23°C und in der Nacht liegt sie bei 12,29°C.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Die gefühlten Temperaturen in Cala Millor ziehen eine ähnliche Bahn. Morgens liegen sie bei etwa 10,61°C , während sie tagsüber bei angenehmen 14,61°C liegen, was bedeutet, dass trotz der Wolken genügend Wärme zur Verfügung steht, um die Außenseite zu genießen. Am Nachmittag sinkt das Gefühl auf 12,72°C und in der Nacht wird es auf 11,66°C geschätzt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor

Betrachten wir nun den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind in Cala Millor für den 16. Februar 2025. Der atmosphärische Druck wird bei 1015 hPa liegen, während der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz durchschnittlich bei 71% liegt. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 3,49m/s wehen und in Richtung 190° blasen, mit Böen von bis zu 4,18m/s, was als eine sehr leichte Brise zu betrachten ist. Zusammenfassend können wir sagen, dass, obwohl es in Cala Millor überwiegend bewölkt sein wird, die Chancen auf Regen minimal bleiben. Konsequenterweise bleiben die Temperaturen im Verhältnis zum Rest des europäischen Kontinents mild, was Cala Millor zu einem idealen Ort für den Winterspaziergang macht.