In Port d'Andratx sorgt die Wolkendecke am 16. Februar für ein typisch mildes Winterklima. Doch trotz der Wolkenschicht, die das sonst so prächtige Blau des mallorquinischen Himmels verdeckt, bleibt uns Regen erspart. Der idyllische Hafenort erwartet Temperaturen zwischen 13.12ºC und 15.36ºC und mit 100% Bewölkung und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0 bleibt es ein insgesamt ausgeglichener Tag.

Temperaturen im Detail Angenehm milde Temperaturen dominieren unseren Tag in Port d'Andratx. Der Morgen beginnt mit gemessenen 13.42ºC, während das Thermometer am Tag auf 15.11ºC steigt. Der Nachmittag bringt uns ein klein wenig Abkühlung mit 14.56ºC, während die Nacht mit 14.49ºC den Tag harmonisch ausklingen läßt. Gefühlte Temperaturen Abgesehen von den tatsächlich gemessenen Temperaturen, haben wir auch einen Blick auf die gefühlten Temperaturen geworfen. Morgens startet der Tag mit gefühlten 12.96ºC und steigt im Tagesverlauf auf bis zu 14.66ºC. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 14.16ºC, während die Nacht uns mit 14.01ºC erwartet. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Luftdruck beträgt moderaten 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 76%. Der Wind weht mit einer leicht spürbaren Geschwindigkeit von 5.33m/s aus Richtung 128º und könnte in Böen auf bis zu 5.61m/s ansteigen. Trotz der hohen Wolkendecke bleibt der gemütliche Hafenort also von Unwettern verschont.