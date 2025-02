Liebe Wetter-Beobachter und alle, die den Tag in Santanyí verbringen werden, wir haben hier die wichtigsten Fakten für Sie. Der kommende 16. Februar ist geprägt von einer Wolkendecke, die sich mit einer Dichte von 98% über das idyllische Mallorca legt, während die Regenwahrscheinlichkeit null bleibt.

Den ganzen Tag über milde Temperaturen

Wir beginnen den Tag in Santanyí mit morgendlichen Temperaturen um 11,78ºC, die bis zum Tageshöhepunkt auf angenehme 15,61ºC ansteigen. Auch der Nachmittag bleibt mit 13,06ºC mild, bevor die Nachttemperaturen auf 12,48ºC fallen. Der Temperaturbereich liegt somit zwischen minimalen 11,55ºC und maximalen 15,78ºC.

Wohlfühltemperaturen leicht unter den tatsächlichen Werten

Der "thermische Faktor" ist das, was wir tatsächlich fühlen. Trotz der vorherrschenden Temperaturen kann es durch Wind und Luftfeuchtigkeit anders wahrgenommen werden. Am Morgen wird es bei 11,1ºC, während des Tages bei etwa 15,03ºC, am Nachmittag rund um 12,56ºC und in der Nacht nahe 11,9ºC liegen.

Luftdruck und Feuchtigkeit im Normalbereich, Böen aus Süden

Der Atmosphärendruck bleibt mit 1015 hPa recht stabil und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%. Besonders interessant für unsere Segelfreunde sind die Windverhältnisse: Aus Richtung 188º, also aus Süden, weht ein Wind mit einer Geschwindigkeit von 3,56m/s, während Böen mit einer Stärke von 3,38m/s auftreten können.