Willkommen zu unserem Wetterbericht für den heutigen Tag in Santa Ponsa. Mit einer dichten Wolkendecke, die über der Stadt hängt, steht uns definitiv ein eher bedeckter Tag bevor. Aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei einer bequemen Null, sodass wir keine nassen Überraschungen erwarten. Gemäßige Temperaturen schaffen dennoch eine angenehme Atmosphäre für eine Erkundung der Stadt oder ein gemütliches Mittagessen in einem der charmanten Straßencafés.

Die Temperaturen: von mild bis gemäßigt

Die Temperaturen für den heutigen Tag in Santa Ponsa spannen sich von milden 11.49°C bis zu etwas wärmeren 15.7°C. Der Morgen begrüßt uns mit freundlichen 11.89°C und weicht einem angenehm warmen Tag mit 15.34°C. Der Nachmittag kühlt leicht ab auf komfortable 13.57°C und auch die Nacht bleibt mit milden 13.14°C sehr angenehm.

Das thermische Gefühl: Gemäßigt und angenehm

Nicht weniger wichtig für unser persönliches Wohlbefinden ist das thermische Gefühl – und das sieht für heute sehr vielversprechend aus. Der Tag startet mit einem thermischen Gefühl von 11.35°C am Morgen und erreicht am Tag eine erfrischende 14.84°C. Am Nachmittag fühlt es sich an wie 13.12°C, während es in der Nacht auf ein angenehmes 12.55°C abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Keine großen Überraschungen

Auch in Bezug auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind gibt es in Santa Ponsa heute keine großen Überraschungen. Der Luftdruck bleibt mit 1015 hPa stabil, während die Luftfeuchtigkeit bei 73% liegt. Ein gemäßigter Wind mit 3.54m/s weht aus Richtung 116º und Böen können gelegentlich Geschwindigkeiten von bis zu 3.87m/s erreichen. Denken Sie daran, vielleicht einen etwas festeren Pullover mitzubringen, falls die Böen auffrischen.

So ist unser Wetterbericht für Santa Ponsa heute, den 16. Februar 2025: Ein bedeckter, aber durchaus angenehmer Tag erwartet uns. Packen Sie Ihre Sonnenbrille ein – trotz der Wolken können die UV-Strahlen noch stark sein. Genießen Sie Ihren Tag in unserer wunderschönen Stadt!