Eines steht fest: Der 16. Februar in Cala Rajada auf Mallorca wird ein Tag für Wolkenliebhaber und Frischluft-Enthusiasten. Ein Blick auf die Wettervorhersage zeigt uns den Himmel über der Bucht bedeckt von Wolken „nubes“ in der spanischen Meteorologensprache, mit einem hohen Bewölkungsgrad von 97%. Aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent.

Temperaturausblicke auf wärmere Grade

Die Schönheit Mallorcas liegt in ihrer Fähigkeit, auch in den kühleren Monaten Wärme zu spenden. Am 16. Februar, einem kalten Kontinentaltag, zeigt uns Cala Rajada eine minimale Temperatur von 11.49ºC und maximal 15.77ºC. Der sonnige Höhepunkt des Tages, der uns in diesem Winter Zuflucht bietet, wird 15.53ºC erreichen, während die kühle Brise der Nacht die Temperatur auf 13.21ºC senken wird.

Fühlbare Temperaturen: unter dem Thermometerwert

Die Wetterbedingungen, die dazu führen, dass das thermische Gefühl von der tatsächlichen Temperatur abweicht, sind hier auf Mallorca nicht zu vernachlässigen. Unsere Gefühle täuschen uns nicht: morgens wird es sich eher wie 11.08ºC anfühlen, während es am Tag auf 15.02ºC steigt, bevor es am Nachmittag auf 13.45ºC und in der Nacht auf 12.65ºC abfällt.

Windhauch, Luftdruck und Feuchtigkeit: die unsichtbaren Mitspieler

Die Wetterbedingungen bilden ein komplexes Netzwerk von sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren. Es ist ein Tag mit einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 72%. Für Windliebhaber: erwarten Sie eine mäßige Brise mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3.87m/s, in südlicher Richtung 190º wehend, und Böen, die gelegentlich mit 4.76m/s auffrischen. Zum Abschluss ist zu sagen, dass das Wetter in Cala Rajada an diesem Tag uns eine milde Temperatur, einen wolkenverhangenen Himmel, aber keinerlei Regen bietet. Ein ideales Szenario, um die Natur zu genießen und die frische Luft Mallorcas zu atmen.