Zum Beginn eines fast schon frühlingshaften Wochenbeginns in Palma, präsentiert sich das Wetter heute mäßig bewölkt, jedoch mit angenehmen Temperaturen. Ein Hauch von Frühling liegt auf der Insel, trotzdem sollten insbesondere am Morgen wärmere Kleidung nicht vergessen werden. Und für alle daheimgebliebenen, die sehnsüchtig der Sonneninsel entgegenfiebern, hier ein kleiner Vorgeschmack auf das aktuelle Wettergeschehen.

Temperaturverlauf des Tages

Vergessen Sie nicht, Ihre Jacken zurechtzulegen, denn wir beginnen den Tag mit erfrischenden 10.82ºC. Während die Temperaturen bis auf 17.25ºC am Mittag ansteigen, bleiben sie ganzheitlich im angenehmen Bereich und laden zu Spaziergängen am Strand ein. Der Nachmittag hält mit 12.88ºC eine frische Brise bereit, und thermisch ändert sich auch in der Nacht mit knappen 12.04ºC wenig.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur minimal von den tatsächlichen Werten. Morgens werden Sie wahrscheinlich 10.36ºC wahrnehmen und am Tag, wenn die Sonne höchst steht, etwa 16.65ºC. Nachmittags werden Sie das Thermometer auf etwa 12.31ºC herunterkühlen spüren und nachts wird sich die Temperatur nahe 11.52ºC stabilisieren.

Weitere Wetterbedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bezüglich der weiteren Witterungsverhältnisse können wir einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 62% verzeichnen – Bedingungen, die insgesamt ein ausgeglichenes Klima erwarten lassen. Ein leichter Wind wird mit etwa 3.57m/s aus östlicher Richtung wehen, mit Böen, die bis zu 4.39m/s erreichen können. Die Wolkendecke bleibt mit 50% eher halb offen und die Regenwahrscheinlichkeit wird glücklicherweise bei 0% liegen. Also, genießen Sie den Tag sorglos, denn das Wetter in Palma zeigt sich von seiner angenehmen, halb bewölkten Seite. Wie es morgen aussieht? Das erfahren Sie natürlich hier bei Ihrem Wetterdienst für Mallorca.