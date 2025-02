Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca erlebt heute eine Mischung aus Wolken und Sonne, was für ein mäßig bewölktes Wetterbild sorgt. Mit Temperaturen, die zwischen 10.7ºC und 17.57ºC schwanken, können sich Einheimische und Besucher auf einen milden Februartag freuen.

Temperaturentwicklung über den Tag

Am Morgen können wir mit einer gemäßigten Mindesttemperatur von 10.7ºC rechnen. Diese steigt im Tagesverlauf an und erreicht ihren Höhepunkt mit einer angenehmen 17.52ºC. Im Nachmittag kühlt es ab auf 12.27ºC und in der Nacht hält sich die Temperatur bei 11.85ºC.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich wahrgenommen wird, weicht leicht von den tatsächlichen Werten ab. Morgens fühlt es sich an wie 10.15ºC, im Laufe des Tages wie 16.87ºC. Am Nachmittag wird das Wärmegefühl auf etwa 11.67ºC sinken, während die Nacht sich mit 11.02ºC angenehm mild anfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die meteorologischen Bedingungen sind ideal, mit einem Atmosphärendruck von 1017 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 59%. Was den Wind betrifft, so weht dieser mit einer Geschwindigkeit von 2.61m/s aus Richtung 128º und erreicht in Böen eine Windstärke von 2.66m/s.

Zusammengefasst können wir sagen, dass es ein typischer Wintertag in Sóller ist, mit leicht bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen. Trotz der Wolken sollten Sie sich keine Sorgen über Regen machen - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null Prozent.