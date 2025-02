Grüße, liebe Leser und Wetterbegeisterte! Hier bringen wir Ihnen die aktuellste Wetterprognose für die bezaubernde Stadt Alcúdia auf unserer geliebten Insel Mallorca. Am 18. Februar 2025 verspricht der Tag, ziemlich mild zu seiner Jahreszeit, mit gerade genug Wolken, um die berühmten mallorquinischen Landschaften noch dramatischer erscheinen zu lassen.

Temperaturen: Unten kühl, oben warm

Der Tag startet bei gemäßigten 11.82ºC, die besten Bedingungen für eine Tasse Kaffee beim ersten Sonnenlicht. Die Höchsttemperatur erreicht ihren Höhepunkt am Tage bei 17.74ºC. Am Nachmittag sinken die Grade auf 13.68ºC und enden schließlich bei klaren 13ºC in der Nacht. Warme Kleidung bereithalten, aber die Winterjacken können wohl im Schrank bleiben.

Gefühlte Temperaturen: Besser als erwartet

Obwohl die kalten Zahlen die Realität darstellen, ist es das thermische Gefühl, das uns wirklich beeinflusst. Am Morgen steigen Sie aus dem Bett und werden Sie angenehme 11.36ºC empfinden. Im Laufe des Tages steigt es auf ein gefühlte 17.16ºC, und am Nachmittag erleben Sie ein mildes Klima bei 13.24ºC. Die Nacht kommt mit einem eher frischen 12.65ºC herein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ruhiger Seemannstag

Ein Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 61% unterstützen die klare, sichtbare Atmosphäre während des Tages. Ein flotter Wind bläst mit 4.83 m/s aus Richtung 175º, mit gelegentlichen Böen von bis zu 5.81 m/s. Eine ideale Bedingung für unsere Seefahrerfreunde, aber Radfahrer und Wanderer bitte Vorsicht!

Wir hoffen, dass dieser Bericht Ihnen dabei hilft, einen perfekten Tag in Alcúdia zu planen. Denken Sie daran: Obwohl die Regenwahrscheinlichkeit 0% ist, kann das Wetter manchmal überraschen. Aber keine Angst, wir sind hier um Sie auf dem Laufenden zu halten!